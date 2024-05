Byåsen 2 fikk en pangåpning på kampen da Eriksen sendte laget sitt i ledelsen allerede i åpningsminuttet, og Tim Anh-Tri Le scoret og doblet ledelsen for Byåsen 2 to minutter senere. Tiller reduserte til 1-2 ved Jonas Leander Schjetlein Sørli allerede etter sju minutters spill. Nikolai Verdenius Drevland satte inn 3-1 etter 20 minutter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 3-1.

Tiller klarte ikke nærme seg

Etter 60 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Axel Kjosavik reduserte til 2-3, og Julian Fredagsvik Tran sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Eriksen sørget for at Byåsen 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring fem minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-3.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Byåsen 2 på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Tiller er nummer åtte med tre poeng.

Hiermon Dawit Abrahale var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Byåsen 2 prøver seg mot Strindheim 2 25. mai, mens Tiller spiller neste kamp mot Sverresborg dagen etter.