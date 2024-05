Espen Aasen Sævik sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter 16 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Ekspederte straffe i mål

Etter 57 minutters spill scoret Morgan Måøy Sæther for Namdalseid. Vidar Johansen Nordskag sørget for at Spillum tok ledelsen igjen med sin scoring ti minutter senere. Adrian Åsegg (Namdalseid) scoret 2-2 på straffe etter 71 minutter, og Namdalseid tok ledelsen da Shahoud scoret åtte minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-3.

Spillums Vegard Gravseth Stene fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Spillum på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Namdalseid er nummer fire med ti poeng.

Oddgeir Aakvik dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Spillum måle krefter med Snåsa, mens Namdalseid møter Bjørgan.