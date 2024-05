Teigland ga Hyen ledelsen etter bare fire minutters spill, og Magne-Johan Gjengedal doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 seks minutter senere. Trygve Leite gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 etter 13 minutter. Vegard Moritsgård Flatjord sørget for at stillingen var 3-1 ni minutter senere, og Teigland scoret igjen da han gjorde 4-1 etter 28 minutters spill. Leite scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-4 etter 45 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-2.

Hyen dro i land seieren etter målrik andreomgang

31-åringen gjorde hattrick etter 62 minutters spill. Ole Jakob Mjellem satte ballen i mål fem minutter senere for Hyen og sørget for at stillingen var 5-3, og etter 69 minutter økte avstanden mellom lagene da Flatjord satte inn 6-3. Teigland laget hattrick da han ordnet 7-3 etter 80 minutters spill. Ti minutter senere scoret Leite igjen da han gjorde 4-7. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-4.

Mads Wie (Hyen) og Ryan Dennis Ough (Haugen) fikk begge gult kort.

Hyen klatrer til andreplass

Etter tirsdagens kamp ligger Hyen på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Haugen er på niendeplass med ett poeng.

Andreas Skeistrand Bakkelid var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 21. mai. Hyen skal spille mot Hornindal, mens Haugen møter Måløy 2.