Byneset/Leinstrand tok ledelsen da en av lagets spillere scoret etter 22 minutters spill. To minutter senere ble vondt til verre for Vanvik/Stadsbygd/Rissa, da Johan Ulriksen Dragset doblet ledelsen for Byneset/Leinstrand. En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Byneset/Leinstrand. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-3.

Ingen flere mål

Ingen av lagene klarte å putte ballen bak motstanderens keeper i andre omgang. Kampen endte dermed 0-3.

Tok over sjetteplassen

Etter mandagens kamp er Vanvik/Stadsbygd/Rissa på niendeplass på tabellen med fire poeng, mens Byneset/Leinstrand ligger på sjetteplass med sju poeng.

Martin Fissum Dalen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vanvik/Stadsbygd/Rissa prøver seg mot Trond 2 21. mai, mens Byneset/Leinstrand spiller neste kamp mot Tiller 2.