Oskar Larsen Fidje ga Hidra/Flekkefjord 2 ledelsen etter 45 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Bortelaget hentet inn ledelsen og sikret poeng

Noen minutter ut i andre omgang doblet Dan Christer Virak ledelsen til hjemmelaget. Hægebostad reduserte til 1-2 seks minutter etter pause. Hidra/Flekkefjord 2-spiller Kristian Ringsbye Vistnes satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Et kvarter før full tid reduserte bortelaget til 2-3. Jonas Ringsbye scoret 4-2-målet for vertene fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 4-2.

Hidra/Flekkefjord 2s Jahn Ove H. Tønnessen og Oskar Larsen Fidje pådro seg gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Hidra/Flekkefjord 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Hægebostad er på andreplass med ni poeng.

David Eggum Svennevik var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hidra/Flekkefjord 2 bryner seg på Giv Akt 2 13. mai, mens Hægebostad spiller neste kamp mot Giv Akt 2 27. mai.