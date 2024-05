Erlend Walseth Lid sendte Volda i føringen da han satte inn 1-0 etter elleve minutter, og Volda var på farten igjen to minutter senere. De doblet ledelsen da Karam Abdulraouf Abdullah satte inn 2-0. Et kvarter før pause økte Volda ved Ryste. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-0.

Dominerte etter pause

Håvard Aarseth økte til 4-0 for Volda to minutter etter sidebytte, og Martinus Humberset Osdal satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter senere. Ryste scoret sitt andre mål da han gjorde 6-0 et kvarter før full tid, og Ask Osvoll Kløvning la på til 7-0 for samme lag like etterpå. Maliamungu Kaarebu reduserte til 1-7 da det var spilt en halv time i andre omgang. Tre minutter senere la Henrik-Olai Brenne på til 8-1 for samme lag. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 8-1.

Lukas Andrè Balsnes fikk gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Volda på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Guard/Rollon 2 er på fjerdeplass med fire poeng.

Tomas Trogstad dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Volda måle krefter med Spjelkavik, mens Guard/Rollon 2 møter Hareid.