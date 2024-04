Ingen av lagene var giftige foran mål i første omgang. Det sto fremdeles 0-0 da dommeren blåste spillerne inn til pause.

Tok alle poengene

Lysekloster fikk et forsprang da Joachim Edvardsen satte inn 1-0 to minutter etter sidebytte, men Fløy utlignet til 1-1 da Simon Valand satte ballen i mål da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Fløy økte ledelsen til 2-1 da innbytter Aksel Kloster satte ballen i mål etter 90 minutters spill. Han hadde nylig blitt byttet inn. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-1.

Fløys Benjamin Sundo og Sander Ystanes pådro seg gult kort. For Lysekloster fikk Marcel Wawrzynkiewicz, Thorstein Horneland Hildal og Peter Saunes Hasund gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Aleksander Skjold Vermundsen var dommer i kampen på Cemo Arena Flekkerøy. 248 tilskuere hadde tatt turen.

Lysekloster spiller neste kamp mot Vard Haugesund 13. april, mens Fløy spiller mot Arendal dagen etter.