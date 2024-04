Simon Fagerbakke Ausland sørget for at Gjerstad fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare fire minutter, og fire minutter senere doblet Gjerstad ved Fabian Jaskulski. Magnus Lindland la på til 3-0 for Gjerstad etter elleve minutters spill, og Jaskulski scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 etter 22 minutter. Etter 38 minutters spill reduserte Olav Brunvand Berthelsen til 1-4 for Våg. Sju minutter senere scoret S. Ausland igjen da han gjorde 5-1. Stillingen sto seg til pause. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 5-1.

Ingen flere mål

Publikum fikk ingen mål å glede seg over i andre omgang. Dermed endte kampen mellom Gjerstad og Våg 5-1.

Joshua Edward Zhang Roberts fikk gult kort.

Gjerstad klatrer til fjerdeplass

Etter oppgjøret står både Gjerstad og Våg med tre poeng.

Tobias Eide dømte kampen.

I neste runde skal Gjerstad måle krefter med Mandalskameratene 9. april, mens Våg møter Donn samme dag.