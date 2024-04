August Elias Fjørtoft sendte Norborg/Brattvåg/Ravn i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter tre minutters spill, men Elias Skogen Hauge sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Fikk marsjordre

Norborg/Brattvåg/Ravn tok ledelsen igjen ved Dulgheru seks minutter etter pause, men Olai Abeltun sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Dulgheru scoret sitt andre mål da han gjorde 3-2 etter 63 minutter, men O. Abeltun utlignet da han satte inn 3-3. O. Abeltun (Tjørvåg G19) ble utvist etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort to minutter før slutt, og Sebastian Hildre Grønmyr sendte Norborg/Brattvåg/Ravn i føringen på nytt da han satte inn 4-3 to minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-3.

Norborg/Brattvåg/Ravns Fjørtoft fikk se det gule kortet. For Tjørvåg fikk Olve Abeltun gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Dagfinn Berg Tjervåg var dommer i oppgjøret.

Tjørvåg møter Stranda 14. april, mens Norborg/Brattvåg/Ravn spiller neste kamp mot Emblem 2 dagen etter.