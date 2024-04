Yaman Mohammed sendte Mandalskameratene 2 i føringen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, men Mathias Andersen sørget for balanse i Hægebostad-regnskapet da han satte inn 1-1 etter kun fem minutters spill. Hægebostad tok ledelsen ved Jens Aksel Ågedal like etterpå, men etter 15 minutter utlignet Mohammed Alkhelo for Mandalskameratene 2. Mandalskameratene 2 tok ledelsen på nytt da en av lagets spillere satte inn 3-2 fem minutter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3.

Mandalskameratene 2 holdt stand etter pause

Andersen utlignet da han satte inn 3-3 etter 63 minutters spill. Rakha sendte gjestene i føringen igjen to minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 3-4.

Mandalskameratene 2 topper serien

Dermed har Mandalskameratene 2 vunnet tre kamper på rad.

Etter torsdagens kamp er Hægebostad på femteplass på tabellen med null poeng, mens Mandalskameratene 2 er på topp i serien med ni poeng.

Adrian Endre Westgård dømte oppgjøret.

I neste runde skal Hægebostad måle krefter med Lyngdal 2 18. april. Mandalskameratene 2 møter FLIK 19. april.