Arian Levi Engstrøm-Langli sendte Sparbu/Byafossen i føringen etter 17 minutters spill, og Imre Alexander Engstrøm-Langli doblet ledelsen for Sparbu/Byafossen da han satte inn 2-0 åtte minutter senere. Iver Grevskott satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter før pause. Ved pause sto det 3-0.

Pyntet på resultatet

Lånke/Fram reduserte til 1-3 noen minutter etter sidebytte. Amund Nilsen Holtan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Sparbu/Byafossen noen minutter ut i andreomgangen. Markus Woldseth reduserte for Lånke/Fram sju minutter ut i andre omgang, og Markus Steigedal reduserte til 3-4 for bortelaget rett etterpå. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 4-3.

Topper serien

Det var Sparbu/Byafossens fjerde seier på rad.

Etter torsdagens kamp er Sparbu/Byafossen på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Lånke/Fram er nummer tre med ti poeng.

Rune Morten Vannebo var dommer.

23. mai skal Sparbu/Byafossen møte Neset/Aasguten, mens Lånke/Fram møter Vuku 2/Stiklestad 2/Leksdal 2.