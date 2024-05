Dale sendte Oppdal foran da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og Oppdals samme spiller satte inn et straffespark etter bare sju minutters spill. Etter 18 minutter økte avstanden mellom lagene da en av lagets spillere satte inn 3-0 for Oppdal. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-3.

Dro ifra

Etter 57 minutters spill var hattricket et faktum for Oppdal-spilleren, og Kristian Aleksander Nitter økte ledelsen da han satte inn 5-0 seks minutter senere. En spiller reduserte for Gauldal ett minutt før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-5.

André Stensås fikk se det gule kortet.

Oppdal klatret til sjuendeplass

Etter mandagens kamp er Gauldal på tiendeplass på tabellen med ett poeng, mens Oppdal er nummer sju med seks poeng.

Salih Yildirim var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 27. mai. Gauldal skal spille mot Nardo, mens Oppdal møter Kolstad.