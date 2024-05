Charlottenlund fikk et forsprang da Vetle Vedul-Kjelsås satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, og Charlottenlund doblet ledelsen da Julian Aasheim Solberg satte inn 2-0. Et kvarter før pause fikk Tiller straffe. Timian Chrisander Jensen-Botnevik scoret fra straffemerket. Andreas Tøndel Hopen gjorde 3-1 fem minutter senere. Sondre Aas Meland reduserte for Tiller noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-3.

Scoring fra elleve meter

Charlottenlund-spiller Emil Lennartsønn Jølle satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2, og Skancke la på til 5-2 for Charlottenlund sju minutter etter hvilen. Charlottenlund rykket ytterligere ifra da Johannes Tanem Indergaard økte ledelsen like etterpå. Abdirahman Hassan Mohamud (Tiller G19) scoret 3-6 fra straffemerket etter 72 minutter. Ett minutt før full tid la Skancke på til 7-3 for gjestene. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-7.

Jonas Dølgaard Marthinussen fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Charlottenlund har fire seirer på sine fem siste kamper.

Etter onsdagens kamp er Tiller nummer seks på tabellen med ni poeng, mens Charlottenlund er på tredjeplass med tolv poeng.

Petter Eriksen var dommer i oppgjøret.

22. mai er det ny kamp for Charlottenlund. Da møter de Strindheim. Tiller skal måle krefter med Ranheim 23. mai.