Håkon Sverre Hatlebrekke Otterlei sendte Blindheim 3 i ledelsen før det første minuttet var omme, men Malach Mabior Alier sørget for balanse i Hareid 2-regnskapet da han satte inn 1-1 ett minutt senere. Bare noen minutter ut i kampen tok Blindheim 3 ledelsen igjen ved Otterlei, og Harald Bigton Sunde satte ballen i mål etter et kvarters spill for Blindheim 3 og sørget for at stillingen var 3-1. Daniel Shakirov Bortne satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Blindheim 3, og samme spiller økte ledelsen da han satte inn 5-1 noen minutter før hvilen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 5-1.

Direkte rødt kort til Hareid 2

Karsten Lennon Vasstrand Hodge reduserte for Hareid 2 noen minutter ut i andre omgang. Etter et kvarter av andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Sunde satte inn 6-2 for Blindheim 3, og fire minutter senere fullførte samme spiller sitt hattrick. Hareid 2 måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Eskil Anzenberger Bigset ble sendt av banen etter 60 minutter, men Elias Indreflø Mork reduserte til 3-7 for bortelaget like etterpå. Alier scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-7 da det var spilt en halv time i andre omgang, og samme spiller gjorde hattrick to minutter senere. Sju minutter før slutt scoret E. Mork sitt andre mål da han gjorde 6-7, og Hodge utlignet da han satte inn 7-7. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-7.

Daniel Olai Steinnes (Blindheim 3 G16) og E. Mork (Hareid 2 9er G16) fikk begge gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Begge står fortsatt uten seier i år.

Etter oppgjøret står både Blindheim 3 og Hareid 2 med ett poeng.

Lars Ove Sletta var dommer i kampen.

22. mai er det ny kamp for Hareid 2. Da møter de Langevåg 2. Blindheim 3 skal måle krefter med Ørsta/Hovdebygda 2 25. mai.