Brubakken sendte Kroken foran da han satte inn 1-0 etter kun åtte minutters spill, men Christian Tollefsen utlignet da han satte inn 1-1 etter 28 minutter. Kroken tok ledelsen på nytt ved Markus Brødsjø fire minutter senere, og Brubakken scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 etter 34 minutters spill. Tollefsen reduserte til 2-3 for Skidar like etterpå. Etter 45 minutter scoret Ørjan Øverland for Kroken. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-2.

Skidar pyntet på resultatet

Skidar reduserte til 3-4 ved Truls Realfsen etter 70 minutters spill, og fem minutter før slutt utlignet 30-åringen. Kroken tok ledelsen igjen da Sindre Stenger Vala scoret tre minutter senere. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 5-4.

Krokens Øyvind Skarelven og Tarjei Håstul Flom fikk gult kort. For Skidar fikk Marius Jensen Sneltvedt gult kort.

Kjempet seg opp til tiendeplass

Etter lørdagens kamp er Kroken på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens Skidar ligger på tredjeplass med sju poeng.

Geir Arne Schelander dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skidar møter Snøgg 9. mai, mens Kroken spiller neste kamp mot Hei 2 dagen etter.