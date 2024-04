Agnethe Mathisen sendte Medkila i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter tolv minutter, men Kulvik utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål åtte minutter senere. Stine Kummernes sendte Rosenborg 2 i føringen etter 23 minutters spill, men Andrea Hunstad sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2 ti minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2 etter første omgang.

Scoring fra elleve meter

To minutter etter sidebytte tok Rosenborg 2 ledelsen på nytt ved Emilie Jørgensen Leer. Rett etterpå fikk Medkila straffespark, og Sarah Martinussen scoret fra krittmerket. Vilde Grøseth sendte Rosenborg 2 i ledelsen igjen tre minutter før slutt, og tre minutter senere scoret Kulvik igjen da hun gjorde 5-3. Innbytter Tuva Elise Langlo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-3 for Rosenborg 2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-6.

Medkilas Kajsa Hveding Grønvold og Lise Yttervik Hotvedt fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Medkila har tapt to strake kamper.

Etter søndagens kamp ligger Medkila på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Rosenborg 2 er på tredjeplass med fire poeng.

Reidar Grønbeck var dommer.

I neste runde skal Medkila måle krefter med Lillestrøm 5. mai, mens Rosenborg 2 møter LSK Kvinner 2 samme dag.