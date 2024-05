Hellestøl ga Lyngdal ledelsen etter tolv minutter, og Lyngdal-angriperen fikk nettsus og doblet ledelsen fem minutter senere. Etter 27 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Emilia Abrahamsen satte inn 3-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Målshow i andre omgang

Abrahamsen økte ledelsen for Lyngdal da hun satte inn 4-0 etter 51 minutter, og samme spiller laget hattrick da hun ordnet 5-0 seks minutter senere. Kari Fossan Steine satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Lyngdal, og Hellestøl fikk sitt hattrick da det var spilt en halv time i andre omgang. Fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Lina Seland Hægeland satte inn 8-0 for Lyngdal, og Hellestøl satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for samme lag tre minutter før slutt. Gjestene rykket ytterligere ifra da Thea Hansen Andreassen økte ledelsen ett minutt før slutt, og Hægeland scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 11-0 like etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 0-11.

Klatret til andreplass

Lyngdal har fire seirer på sine fem siste kamper.

Etter tirsdagens kamp er Hægebostad på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Lyngdal ligger på andreplass med tolv poeng.

Ingjald Aanonsen dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hægebostad måle krefter med Lia/Express/Rygene 1 blå, mens Lyngdal møter Lia/Express/Rygene 1 blå.