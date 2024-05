Lam Le sendte Stakkevollan/Skarp 2 i føringen et kvarter før sidebytte, men Mika Wold sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fem minutter senere. Ved pause sto det 1-1.

Reinen hadde grunn til å juble

Benjamin Gabriel Sundt sendte Reinen i føringen da han satte inn 2-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og da det var spilt en halv time i andreomgangen, scoret Reinen ved Andreas Richardsen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-1.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Reinen på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Stakkevollan/Skarp 2 ligger på femteplass med ett poeng.

Inge Anders Martinussen dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Stakkevollan/Skarp 2 måle krefter med Ulfstind, mens Reinen møter Tromsdalen 3.