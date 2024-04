Brage Frøholm Sagbakken sendte Øyestad 2 tidlig i føringen, og Elias Birkenes doblet ledelsen for Øyestad 2 da han satte inn 2-0 to minutter før sidebytte. En spiller økte ledelsen da han satte inn 3-0 i samme minutt, og etter 35 minutters spill økte avstanden mellom lagene da en av lagets spillere satte inn 4-0 for Øyestad 2. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-4.

Express 2 / Lia 2 pyntet på resultatet

Sju minutter ut i andre omgang reduserte Anton Blandkjenn Frøge til 1-4 for Express 2/Lia 2. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-4.

Øyestad 2 topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Express 2/Lia 2 på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Øyestad 2 er på topp i serien med ni poeng.

Arian Shala var dommer.

Express 2/Lia 2 spiller neste kamp mot Høvdingen 3. mai, mens Øyestad 2 bryner seg på Høvdingen 23. mai.