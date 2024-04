Joachim Andreassen ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 15 minutter. Etter 28 minutters spill ble vondt til verre for Gimletroll, da Kim Andrè Lauritsen doblet ledelsen for FLIK. Fire minutter senere reduserte Simen Røiland til 1-2 for Gimletroll, og Gimletroll utlignet til 2-2 da Erik Aasen satte ballen i mål etter 36 minutter. FLIK tok ledelsen igjen da Frederik Tveit scoret rett etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2.

Hjemmelaget dro ifra

Sebastian Silde sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 noen minutter ut i andreomgangen, og Røiland scoret igjen da han gjorde 4-3 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Andreassen utlignet for FLIK seks minutter senere, og Lauritsen sendte FLIK i ledelsen på nytt da det var spilt en halv time i andreomgangen. Fem minutter senere var hattricket et faktum for Andreassen, og Lauritsen fikk sitt hattrick to minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-4.

FLIKs Aksel Vågsvoll og Markus Olsen Paulsrud fikk gult kort. For Gimletroll fikk Sigurd Stenersen Hagen og Eirik Sebastian Benham gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Det var FLIKs tredje seier på rad.

Etter lørdagens kamp er FLIK nummer to på tabellen med ni poeng, mens Gimletroll er på åttendeplass med ett poeng.

Frank Gilbertson dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. FLIK møter Øyestad 4. mai, mens Gimletroll spiller neste kamp mot Søgne 2.