Martin Espiritu Erlandsen sendte Malvik/Hommelvik i ledelsen tre minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Målbonanaza etter pausen

Ulrik Aune Rehn sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter ut i andre omgang. Vegard Helle Sneisen sendte Malvik/Hommelvik i føringen på nytt ti minutter ut i andreomgangen, men Marius Larsson Olsen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 åtte minutter senere. Levanger var uheldig og scoret selvmål etter 73 minutters spill. Åtte minutter senere scoret Erlandsen sitt andre mål da han gjorde 4-2. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-2.

Malvik/Hommelviks Herman Glasø Hofstad pådro seg gult kort. For Levanger fikk Mohamed Ahmed, Tobias Tanem Iversen og Espen Ramberg gult kort.

Klatret til andreplass

Etter onsdagens kamp er Malvik/Hommelvik på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Levanger ligger på niendeplass med fire poeng.

Mathea Havig var dommer.

I neste runde skal Malvik/Hommelvik måle krefter med Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg 8. mai. Levanger møter Lånke 15. mai.