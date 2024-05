Linda Wangari Rønsberg ga Selbu ledelsen etter 17 minutters spill, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Selbu. Augusta Skrede Luggenes reduserte til 1-2 for Tangmoen et kvarter før pause. Maren Østby sørget for at stillingen var 3-1 to minutter senere, og Selbu rykket ytterligere ifra da Karine Berg økte ledelsen etter 35 minutter. Ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Østby satte inn 5-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-5.

Sikker fra straffemerket

Stine Marie Eggen reduserte til 2-5 etter 64 minutters spill, og samme spiller (Tangmoen) scoret fra ellevemeteren ni minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-5.

Selbu klatrer til sjuendeplass

Det var sesongens første seier for Selbu.

Etter torsdagens kamp er Tangmoen nummer ni på tabellen med null poeng, mens Selbu er på sjuendeplass med fire poeng.

Terje Olav Brønlund dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tangmoen måle krefter med Hegra, mens Selbu møter Utleira 2.