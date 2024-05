Andenes tok føringen da Mats Skatvedt Oftedal satte inn 1-0 allerede etter ni minutter. Fem minutter senere ble vondt til verre for Luna, da Andre Rydningen doblet ledelsen for Andenes. Oftedal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Andenes etter 25 minutters spill. Anders Hanssen scoret selvmål for Luna rett etterpå. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-4.

Luna reduserte

Mathias Larsen Olderkjær gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-4 noen minutter ut i andre omgang, og Eskil-Andreas Både reduserte til 2-4 ti minutter ut i andreomgangen. Arne Johan Thomassen Andersen reduserte for Luna etter 79 minutter. Etter 90 minutters spill var hattricket et faktum for Oftedal. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-5.

Andenes' Mats Skatvedt Oftedal fikk gult kort.

Slik spilles neste runde

Keven André Vottestad var dagens dommer.

7. mai skal Luna møte Sortland 3, mens Andenes møter Sortland 2.