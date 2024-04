Jan Martin Fredriksen Kvam sendte Tollnes foran da han satte inn 1-0 etter 33 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause.

Notodden 2 hadde grunn til å juble mot Tollnes

Zakaria Rasouli sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og Halvor Lien Haug sendte Notodden 2 i føringen etter 72 minutters spill. Lars Kili satte ballen i eget mål for Tollnes sju minutter senere. Etter 90 minutter scoret Rasouli sitt andre mål da han gjorde 4-1. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-4.

Daniel Ali Gheysari Badelani (Tollnes) og Didrik Walle Haugen (Notodden 2) fikk begge gult kort.

Topper serien

Det var Tollness andre nederlag på rad.

Etter mandagens kamp er Tollnes på ellevteplass på tabellen med null poeng, mens Notodden 2 ligger på førsteplass med seks poeng.

Imri Krosa var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 22. april. Tollnes skal spille mot Odd 3, mens Notodden 2 møter Stathelle.