Terråk/Åbygda tok ledelsen ved van Tuijl etter 17 minutter, men Aleksander Blessing Ogundiji sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 tre minutter før pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-1.

Terråk / Åbygda sikret seieren

Van Tuijl scoret igjen da han gjorde 2-1 et kvarter før slutt. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-2.

Klatret på tabellen

Etter kampen har både Namsos 2 og Terråk/Åbygda tre poeng.

Musamil Ahmed Dahir var kampleder.

I neste runde skal Namsos 2 måle krefter med Rørvik 1. mai. Terråk/Åbygda møter Kolvereid 9. mai.