Norbert Marchewka sendte Vidar i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 22 minutter, men Ali Dib utlignet for Vigør sju minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Vidar hadde grunn til å juble mot Vigør

Simen Haughom sendte Vidar i føringen igjen etter 72 minutters spill, og William Schjølberg Husebø scoret for vertene og sørget for at stillingen var 3-1 like etterpå. Sigurd Bøthun Mæland reduserte for gjestene etter 79 minutter. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-2.

Vidars Gaute Erevik Johannessen, Maxmillian Taraldset Hæstad og Sander Remme pådro seg gult kort. For Vigør fikk Henrik Haus, Oleksandr Shurman og Ardin Qorraj gult kort.

Klatret til sjetteplass

Etter lørdagens kamp er Vidar nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Vigør er på 14. plass med null poeng.

Mohammed Nabil Alzinati var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vidar spiller neste kamp mot Fram 20. april, mens Vigør spiller neste kamp mot Vindbjart.