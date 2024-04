Etter tolv minutters spill tok Vedavåg Karmøy ledelsen ved en spiller, og Ytreland fikk nettsus og doblet ledelsen rett etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-0.

Dominerte i andreomgang

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Inga-Lill Sund satte inn 3-0 for Vedavåg Karmøy, og åtte minutter senere la Ingrid Bårdsen på til 4-0 for Vedavåg Karmøy. Fire minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Ytreland satte inn 5-0. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-0.

Tok steg på tabellen

Etter oppgjøret står både Vedavåg Karmøy og Rosendal med tre poeng.

Hans Gunnar Hansen var dagens dommer.

Rosendal møter Stord/Solid/Trott 22. april, mens Vedavåg Karmøy spiller neste kamp mot Trio dagen etter.