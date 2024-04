Søfteland tok ledelsen tidlig i kampen etter scoring ved Isak Sælen, men Mats Nåtedal sørget for balanse i Olsvik 2-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 22 minutters spill. Søfteland tok ledelsen igjen ved Trym Hatleli åtte minutter senere, og J. Sælen scoret 3-1-målet for Søfteland etter 35 minutter. Ti minutter senere reduserte Martin Norgård Temre til 2-3 for Olsvik 2. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Søfteland dro ifra

Tommy Wold Gjelsvik fant nettmaskene etter 80 minutters spill, og minuttet før full tid la J. Sælen på til 5-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-2.

Søftelands Fredrik Halhjem Sælen pådro seg gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Zoran Radojkic var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Olsvik 2 måle krefter med Njardar/Tysnes, mens Søfteland møter Lysekloster.