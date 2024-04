Byneset tok ledelsen ved Bendik Hellstrøm etter 19 minutters spill, men Bjørn Fjerstad sørget for balanse i Astor-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 33 minutter. Aslak Rye Heggem ga laget sitt ledelsen igjen da han satte inn 2-1-målet sju minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-2.

Astor hadde grunn til å juble mot Byneset

Eskil Nilsen Moflag sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Etter 58 minutters spill scoret Hellstrøm sitt andre mål da han gjorde 3-2, men Andreas Jøstensen utlignet da han satte inn 3-3. Etter 70 minutter fullførte Hellstrøm sitt hattrick, men sju minutter før slutt utlignet Christer Holstad Vigtil for Astor. Andreas Gundersen sendte Astor i føringen da han satte inn 5-4 fem minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-4.

Astors Andreas Gundersen pådro seg gult kort. For Byneset fikk Håkon Hoem Olsen og Adrian Nesset Gimnes Johnsen gult kort.

Poengjakten fortsetter

Håvard Ophaug var dommer i oppgjøret.

Byneset prøver seg mot Hommelvik 3/Malvik 3 25. april, mens Astor spiller neste kamp mot Hommelvik 3/Malvik 3 29. april.