Marius Andre Nøstdal sendte Gulset 2 i ledelsen etter 20 minutters spill. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Bortelaget sikret poeng

Noen minutter ut i andreomgangen scoret Håkon Skårdal for Gransherad. Sander Mo sendte Gulset 2 foran på nytt da han satte inn 2-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, men et kvarter før slutt utlignet Jon Olav Hegna for Gransherad. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-2.

Spennende runde i vente

Siyad Aden Abdullahi var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Gulset 2 måle krefter med Storm 3, mens Gransherad møter Skotfoss.