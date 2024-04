Vinne 2/Verdal 2 fikk kampens første mål bare noen minutter ut i kampen da Balloh satte ballen i nettet, og Magnus Borgan-Garberg doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter kun åtte minutter. Balloh økte ledelsen for Vinne 2/Verdal 2 da han satte inn 3-0 åtte minutter senere. Ved pause sto det 3-0.

Sikker fra straffemerket

Jørgen Sandnes Bye (Vinne 2/Verdal 2 9er G14) scoret fra straffemerket ett minutt etter pause, og etter 47 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Sondre Berg Nøst satte inn 5-0 for Vinne 2/Verdal 2. fire minutter senere fullførte Balloh sitt hattrick. Krisander Kringen reduserte for Hegra 2/Tangmoen 2 etter 53 minutter. Rett etterpå la Phiphu Ketdee på til 7-1 for Vinne 2/Verdal 2, og Petter Mattingsdal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for hjemmelaget etter 61 minutters spill. Balloh satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-1 for samme lag. Den endelige stillingen i kampen ble 9-1.

Nye poeng skal deles ut

Ådne Bergsmo dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hegra 2/Tangmoen 2 spiller neste kamp mot Flatås 24. april, mens Vinne 2/Verdal 2 bryner seg på Strindheim 3 4. mai.