Nordhordland 2 tok ledelsen ved Matias Monstad etter 18 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause.

Varegg / Sandviken 3 sikret poeng

Adonai Kidane Teferi sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-1.

Ny runde - nye muligheter

Atle Reiersen var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nordhordland 2 spiller neste kamp mot Åsane 3 23. april, mens Varegg/Sandviken 3 møter Hausvik to dager senere.