Theo Skotvik Bøe sendte Kolvereid foran da han satte inn 1-0 etter 17 minutter, men Jonas Stubbe sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 40 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Kolvereid sikret tre poeng

Strømsøy-Brun sørget for at Kolvereid tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 68 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-2.

Mohanad Moayad Bilal pådro seg gult kort.

Poengjakten fortsetter

Kosom Alexsander Skaale var dagens dommer.

I neste runde skal Verdal 2 måle krefter med Rørvik 21. april. Kolvereid møter Gullvikmoen 23. april.