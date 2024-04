Skodje tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter scoring av Jensen, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen etter 13 minutters spill. Skodje rykket ytterligere ifra da Martin Giske økte ledelsen sju minutter senere, og Martin Buset Knudsen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 22 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4.

Blindheim 2 reduserte

Etter et kvarter av andre omgang reduserte Iver Kjeldberg Solevåg til 1-4 for Blindheim 2, og Blindheim 2 reduserte til 2-4 ved Henrik Olaisen fire minutter senere. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 3-4 et kvarter før full tid. Skodje-spiller Simen Keiseraas-Myking satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 5-3. Den endelige stillingen i kampen ble 3-5.

Mye å se fram til neste runde

Thomas André Meisal var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Blindheim 2 bryner seg på Valder/Vigra/Ellingsøy 18. april, mens Skodje spiller neste kamp mot SIF/Hessa.