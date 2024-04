Jonas Syvertsen sendte Giv Akt i føringen da han satte inn 1-0 etter 18 minutters spill, men Sander Opromchop utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål fem minutter før pause. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Ekspederte straffe i mål

Giv Akts Ole Christian Jørgensen satte inn et straffespark noen minutter ut i andre omgang, og Jesper Hægbostad satte inn 3-1 etter 62 minutter. Marius Østvold (Tigerberget) scoret på straffe etter 77 minutters spill, og Mathias Boge sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 etter 90 minutter. Vetle André Birkedal sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 4-3-målet i samme minutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-4.

Giv Akts Ole Christian Jørgensen fikk se det gule kortet. For Tigerberget fikk Sander Opromchop og Nicolai Meland Handeland gult kort.

Tok over fjerdeplassen

Etter lørdagens kamp er Giv Akt på 13. plass på tabellen med null poeng, mens Tigerberget ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Abdallah Tarik Qashua var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tigerberget prøver seg mot Flekkefjord 20. april, mens Giv Akt spiller neste kamp mot Vindbjart 2 to dager senere.