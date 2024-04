Erik Hustad sendte Skjervøy i føringen da han satte inn 1-0 etter 14 minutters spill, og Skjervøy var på farten igjen rett etterpå. De doblet ledelsen da Thomas Bjørgve satte inn 2-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Etter halvspilt kamp sto det 2-0.

Skjervøy økte ledelsen

Ørjan Isaksen Skallebø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for vertene etter et kvarter av andre omgang. Ulrik Svensen Tørneng reduserte til 1-3 for Fyllingsdalen fem minutter før slutt. Sebastian Mihai Asan satte ballen i nettet og økte ledelsen ett minutt senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-1.

Fyllingsdalens Mikkel Erlandsen pådro seg gult kort.

Topper tabellen

Fyllingsdalen har tapt to strake kamper.

Etter lørdagens kamp ligger Skjervøy på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Fyllingsdalen er på 14. plass med null poeng.

Egil Bertheussen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Skjervøy møte Sprint-Jeløy, mens Fyllingsdalen møter Mjølner.