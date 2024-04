Målscorere for Sandane: Noah Roth-andenæs med to mål, Natan Desbele Beyene med to mål, Jens Hegrenes, Elias Mindresunde Falck og Joel Eyanuolu Boboye.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Sandane serieleder

Etter søndagens kamp er Sandane på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Eid 2 ligger på tredjeplass med null poeng.

Ronny Boge var dagens dommer.

Sandane spiller neste kamp mot Stryn 2 2. mai, mens Eid 2 møter Stryn 2 6. mai.