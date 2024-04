Husby sendte Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 i føringen da hun satte inn 1-0 etter 15 minutter, og Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2-angriperen doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 fem minutter senere. Linnea Welvang Totland la på til 3-0 for Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 etter 23 minutters spill, og rett etterpå vartet Husby opp med hattrick. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-0.

Remyra 2 / Fram 2 / Tangmoen 2 dro ifra

Etter 60 minutter scoret Husby igjen da hun gjorde 5-0. Tre minutter senere reduserte Sverre/Nessegutten ved Live Ekren Hustad. Ni minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Milla Johnsen Gajdasevic satte inn 6-1, og sju minutter senere la Leah Welvang Totland på til 7-1 for Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-1.

Poengjakten fortsetter

Janusz Jan Szpila var kampleder.

Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 spiller mot Selbu 22. april, mens Sverre/Nessegutten spiller neste kamp mot Skogn to dager senere.