Torridal tok ledelsen etter 15 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 til pause.

Bortelaget sikret poengdeling

Miguel Naschimento sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 sju minutter etter hvilen. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-1.

Nye poeng skal deles ut

Terje Haugland dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Torridal spiller neste kamp mot Donn 2 24. april, mens Randesund 2 spiller mot Søgne 2 to dager senere.