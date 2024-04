Erlend Sørhøy sendte Lade tidlig i ledelsen, men Tommy Schjølberg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 13 minutter. Lade tok ledelsen på nytt da Sørhøy scoret tre minutter senere, og Joakim Danielsen Solem gjorde 3-1 etter 18 minutters spill. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Mats Romsdalen satte inn 4-1, og Andreas Dyrnes Søfteland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Lade etter 26 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1 etter første omgang.

Målshow etter pause

Lade rykket ytterligere ifra da Jonas Relling økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og Søfteland la på til 7-1 ni minutter etter pause. Simen Strugstad økte ledelsen for Lade da han satte inn 8-1 etter 73 minutters spill. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 8-1.

Ørlands Bendik Kjeseth, Henning Nilsen, Simon Leenen og Magnus Rognan Karlsvik pådro seg gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Lade på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Ørland ligger på tolvteplass med null poeng.

Sindre Valsø Nicolaysen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Lade møte KIL/Hemne 2, mens Ørland møter Orkla 2.