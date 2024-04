Martin Belland sendte Trauma i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og Knutsen fikk nettsus og doblet ledelsen etter 18 minutter. Ludvig Holberg Øynes økte til 3-0 for Trauma fem minutter senere, og Asbjørn Pedersen økte ledelsen for Trauma da han satte inn 4-0 et kvarter før hvilen. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Noa Sagen-Solheim satte inn 5-0. Trauma økte ledelsen da Christian Thomassen satte ballen i nettet etter 28 minutters spill. Dermed var stillingen 6-0, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-6.

Målene rant inn

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Just da Muhand Sourani satte inn 1-6-målet, og ni minutter etter pause reduserte Brian Matheo Løvdal Halvorsen til 2-6 for hjemmelaget. Anders Hauland Parnemann satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere, og etter 58 minutter scoret Knutsen sitt andre mål da han gjorde 8-2. Fire minutter før slutt vartet Trauma-spilleren opp med hattrick. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-9.

Adrian Garshol fikk se det gule kortet.

Slik spilles neste runde

Adrian Endre Westgård var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Just spiller neste kamp mot Gimletroll 3 24. april, mens Trauma spiller neste kamp mot Sørfjell.