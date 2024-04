Max Mumtaz Trondsen ga Gimletroll 2 en tidlig ledelse i kampen allerede etter to minutter, og Oliver Hagtvedt Paulsen fikk nettsus og doblet ledelsen for Gimletroll 2 noen minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-0.

Økte ledelsen

Ett minutt etter hvilen økte Gimletroll 2 ved en spiller. To minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da en av lagets spillere reduserte til 1-3. Wiktor Svanlund satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Gimletroll 2 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-1.

Ole Flottorp Eriksen fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter kampen har både Gimletroll 2 og Donn ni poeng.

Mohamed Moadal dømte oppgjøret.

27. april er det ny kamp for Donn. Da møter de Grane Arendal. Gimletroll 2 skal måle krefter med Vindbjart 14. mai.