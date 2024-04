Andreas Melleby ga NHHI 4 en tidlig ledelse i kampen allerede etter seks minutter, og rett etterpå doblet 26-åringen ledelsen. Hageberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for NHHI 4 etter 15 minutters spill, og NHHI 4 rykket ytterligere ifra da Ulrik Stokke økte ledelsen ti minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 0-4.

Scoring fra elleve meter

Ludwig Dydland Strand (NHHI 4) scoret fra straffemerket etter 56 minutter, og Markus Hufthammer økte ledelsen for NHHI 4 da han satte inn 6-0 fire minutter senere. Stokke scoret sitt andre mål da han gjorde 7-0 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Gabriel Johnsen Grønsdal reduserte til 1-7 fire minutter senere. Ni minutter før slutt økte NHHI 4 ved Håvard Dahlseng Kostamo, og like etterpå scoret Hageberg sitt andre mål da han gjorde 9-1. Etter 90 minutters spill fullførte samme spiller sitt hattrick. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-10.

Vestsiden-Askøy 3s Jørgen Sagstad Wikum og Andreas Lillevik Veivåg pådro seg gult kort.

NHHI 4 topper serien

Vestsiden-Askøy 3 har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Etter lørdagens kamp er Vestsiden-Askøy 3 på niendeplass på tabellen med null poeng, mens NHHI 4 ligger på førsteplass med ni poeng.

Åge Økland Bakke var dommer i kampen.

I neste runde skal Vestsiden-Askøy 3 møte Åsane 4, mens NHHI 4 møter Nest-Sotra 3.