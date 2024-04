Kolbeinshavn (Donn G14) scoret 1-0 på straffe etter 17 minutters spill, og Laurits Emil Lauritsen doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter 28 minutter. Kolbeinshavn la på til 3-0 for Donn sju minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Sikker fra straffemerket

Moa Sindland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Donn etter 46 minutters spill, og Donn rykket ytterligere ifra da Laurits Emil Lauritsen økte ledelsen åtte minutter senere. Donn økte ledelsen da Mostafa Mohammed satte ballen i nettet et kvarter før full tid. Dermed var stillingen 6-0. Åtte minutter senere fikk bortelaget straffe, og David Støkken Gummedal satte inn 7-0-målet. Fire minutter før slutt var hattricket et faktum for Kolbeinshavn. Våg scoret like etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-8.

Donn serieleder

Etter søndagens kamp er Våg på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Donn er serieleder med ni poeng.

Samuel Lavik dømte oppgjøret.

20. april skal Våg møte Vindbjart, mens Donn møter Vigør.