Alexander Furuli Røe sendte Alvdal 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, og Ole Mathias Nyhus fikk nettsus og doblet ledelsen for Alvdal 2 to minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 0-2.

Tolga-Vingelen / Os / Nansen hadde grunn til å juble mot Alvdal 2

Etter et kvarter av andreomgangen reduserte Tolga-Vingelen/Os/Nansen ved Gloire Ruigura, og Shadrack Barigyereka utlignet for Tolga-Vingelen/Os/Nansen etter 70 minutter. To minutter på overtid tok Tolga-Vingelen/Os/Nansen ledelsen ved Sebastian Tollan Mukoyo. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-2.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Tolga-Vingelen/Os/Nansen på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Alvdal 2 ligger på åttendeplass med null poeng.

Kristian Fredrik Larsen var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tolga-Vingelen/Os/Nansen spiller mot Folldal 15. mai, mens Alvdal 2 spiller neste kamp mot Røros 2.