Nord 3 tok ledelsen da André Salvesen scoret etter 19 minutter. Ti minutter senere ble vondt til verre for Bømlo, da Mathias Hettervik doblet ledelsen for Nord 3. samme mann økte ledelsen for Nord 3 da han satte inn 3-0 etter 39 minutters spill, og Nord 3 økte ledelsen da Adrian Tveito Veim satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 4-0. Gjestenes samme spiller scoret fra ellevemetersmerket etter 45 minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-5.

Var suverene i andre omgang

Fredrik Bjelland Østrått satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Nord 3 etter et kvarter av andreomgangen. Anker Larsen Strand gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-6 to minutter senere, og etter 70 minutters spill reduserte hjemmelaget ved Rune Vold. Fire minutter senere scoret R. Vold sitt andre mål da han gjorde 3-6, og Aron Skippervik Simonsen reduserte fire minutter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 4-6.

Troner på topp

Det var Nord 3s tredje strake seier.

Etter tirsdagens kamp ligger Bømlo på fjerdeplass på tabellen med ni poeng, mens Nord 3 er på førsteplass med 13 poeng.

Lars Gunnar Rafdal var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nord 3 spiller neste kamp mot Haugar 2 22. mai, mens Bømlo spiller mot Djerv 1919 4 dagen etter.