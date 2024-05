Sortland fikk et forsprang da Abelsen satte inn 1-0 et kvarter før pause, og Sondre Nordgaard Meløe fikk nettsus og doblet ledelsen for Sortland ett minutt senere. Etter 36 minutters spill økte Sortland ved Ingar Angell Nicolaysen, og ni minutter senere scoret Abelsen igjen da han gjorde 4-0. Det resultatet sto seg til pause. Etter halvspilt kamp sto det 4-0.

Hjemmelaget dro ifra

Nicolaysen økte til 5-0 for Sortland etter 69 minutter, og Abelsen laget hattrick da han ordnet 6-0 fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 6-0.

Leknes' Håvard Benonisen, Oliver Solstad-Salomonsen og Herman Sedeniussen Møller pådro seg gult kort.

Sortland topper tabellen

Leknes har ikke tatt poeng på sine tre første kamper.

Etter torsdagens kamp er Sortland på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Leknes er nummer ni med null poeng.

Torjus Johansen Kaspersen var kampleder.

29. mai er det ny kamp for Sortland. Da møter de Landsås. Leknes skal måle krefter med Melbo samme dag.