En av lagets spillere sendte Senja i ledelsen etter 17 minutters spill. En spiller sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og resultatet sto seg til hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Straffescoring

33 minutter på overtid fikk Senja straffe. En av lagets spillere satte inn 2-1-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-2.

Nye poeng skal deles ut

Geir Hugo Hansen var dommer i oppgjøret.

Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn bryner seg på Sørreisa 6. mai, mens Senja spiller neste kamp mot Bardu 2 to dager senere.