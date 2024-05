Donn tok ledelsen da Kamille Flak Hodnemyr scoret etter bare fire minutters spill, men Martine Lyngholt-Uppstad sørget for balanse i Randesund-regnskapet da hun satte inn 1-1 fem minutter senere. Victoria Nancy Wanner sendte Randesund i ledelsen da hun satte inn 2-1 etter 13 minutter, og rett etterpå scoret Martine Lyngholt-Uppstad igjen da hun gjorde 3-1. Fem minutter før sidebytte reduserte Kamille Flak Hodnemyr til 2-3 for Donn, og to minutter senere fullførte Donn-angriperen sitt hattrick. Bortelaget tok ledelsen på nytt ved en spiller noen minutter før hvilen. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-4.

Dro ifra

En av lagets spillere gjorde 5-3 sju minutter ut i andre omgang, og åtte minutter senere la en spiller på til 6-3 for Donn. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-6.

Donn leder serien

Etter lørdagens kamp er Randesund nummer to på tabellen med seks poeng, mens Donn er serieleder med tolv poeng.

Anette Haugland var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Donn bryner seg på Hånes/Tveit 23. mai, mens Randesund spiller neste kamp mot Gimletroll tre dager senere.