Aksel Svardal Helleve ga Arna-Bjørnar ledelsen et kvarter før sidebytte, og ti minutter senere scoret Arna-Bjørnar-angriperen sitt andre mål da han gjorde 2-0. Vinjar Flisram Tveiten reduserte til 1-2 fem minutter før hvilen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-1.

Målbonanaza etter pausen

Noen minutter ut i andreomgangen utlignet Johannes Halrynjo Knapstad for Voss. Arna-Bjørnar fikk et forsprang igjen da en av lagets spillere satte inn 3-2 etter 44 minutter, og Marius Bakke Fleten fant nettmaskene et kvarter før slutt. Tveiten reduserte til 3-4 for Voss etter 70 minutters spill. Tobias Kvamsdal gjorde 5-3 rett etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-3.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Arna-Bjørnar nummer to på tabellen med ni poeng, mens Voss er på tredjeplass med seks poeng.

Natcha Thaithani var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Voss måle krefter med Valestrand Hjellvik, mens Arna-Bjørnar møter Åsane 2.